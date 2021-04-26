Пятый день подряд число заболевших Covid-19 в России держится на одном уровне

В России за минувший день выявили 8 803 инфицированных коронавирусом. На протяжении пяти дней суточная заболеваемость не демонстрирует значительных изменений. В общей сложности в стране за все время пандемии число заболевших достигло 4 771 372.

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Москве (+2687), Санкт-Петербурге (+706), Московской (+609), Ростовской (+234) и Самарской (+184) областях.

Нулевой прирост инфицированных за последние 24 часа зафиксирован на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе. Минимальные темпы прироста заболеваемости отмечены в Тыве – 0,01%, а также в Магаданской области и Республике Алтай – 0,02%.

Число умерших от коронавируса достигло 108 588, из них 356 пациентов в ковидом скончались за последние сутки. Согласно данным оперштаба, наибольшее количество новых смертей от Covid-19 зафиксировано в Москве (55), Санкт-Петербурге (37) и Нижегородской области (14).

В то же время за минувший день полностью выздоровели 6 631 человек, за все время пандемии – 4 394 639.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 128 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 262 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 515 772 человека.

В мире число подтвержденных случаев Covid-19 превысило 147 млн, скончались более 3,1 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По числу заболевших в тройке лидеров – США (32,07 млн), Индия (17,31 млн) и Бразилия (14,34 млн). Россия занимает четвертую строчку антирейтинга.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.04.21

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