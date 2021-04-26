В России пять регионов близки к победе над коронавирусом

Пять субъектов Российской Федерации приблизились к тому, чтобы победить коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня пять субъектов, которые идут по пути близкому к иллюминации данного возбудителя в своем регионе. Поэтому весьма успешно ряд регионов начали реализовать полный комплекс мероприятий», – заявил глава Минздрава на заседании президиума Совета законодателей по вопросам доступности и качества медицинской помощи в регионах.

По словам министра, в настоящее время в стране насчитывается более 310 тысяч пациентов с Covid-19 или подозрением на него. На стационарном лечении находятся около 110 тысяч человек.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в России за последние сутки выявили 8,8 тысячи случаев коронавируса. При этом в трех регионах – на Чукотке, в Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе – не обнаружили ни одного заболевшего. Часто в число субъектов, где фиксируется минимальный прирост инфицированных, попадают также Тыва, Магаданская область и Республика Алтай.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.04.21

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