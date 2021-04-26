Интервал между дозами «Спутника V» можно увеличить до трех месяцев

Первую и вторую дозы вакцины от коронавируса «Спутник V» можно вводить с разницей в три месяца. Об этом сообщил директор разработавшего этот препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, можно увеличить минимальный интервал между первой и второй вакцинациями с ранее утвержденного 21 дня до трех месяцев. «Увеличение интервала не повлияет на вызываемый вакциной иммунный ответ, а в некоторых случаях усилит и продлит его», – пояснил Гинцбург.

Такой вывод разработчики сделали на основании опыта применения вакцин с использованием идентичной аденовирусной платформы, а также благодаря массовой вакцинации не только в России, но и других странах.

«Считаем, что в условиях исключительно высокой потребности в вакцине среди населения данное решение позволит значительным образом ускорить иммунизацию населения. <...> Каждый национальный регулирующий орган должен сам решать, сохранить ли 21-дневный интервал между прививками или увеличить его до трех месяцев», – сказал Гинцбург, добавив, что в России все останется по-прежнему.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.04.21

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