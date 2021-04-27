Бразилия запретила импорт российской вакцины «Спутник V»

Бразильский регулятор не дал разрешения на ввоз в страну вакцины от коронавируса российского производства «Спутник V». Разработчики препарата считают это решение политически мотивированным.

Минздрав Бразилии в марте подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник V». 26 апреля Министерство науки страны признало российский препарат от коронавируса безопасным, несмотря на то, что Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в январе заявило о не соответствии «Спутника V» государственным критериям.

Главы региональных правительств Бразилии просили одобрить поставки для борьбы со второй волной Covid-19. Однако в Anvisa не разрешили ввоз вакцины, передает Reuters. Техническое подразделение фармрегулятора заявило об отсутствие информации, которая гарантирует безопасность, качество и эффективность препарата.

Совет директоров Anvisa, состоящий из пяти человек, единогласно проголосовал против импорта «Спутника V». Как пояснил представитель регулятора Густаво Мендес, самой большой проблемой является наличие в вакцине аденовируса, который может размножаться, и это – «серьезный недостаток». Хотя ранее в Центре им. Гамалеи сообщали, что вектор аденовируса, который является основой вакцины, не способен к размножению.

В свою очередь разработчики российского препарата считают, что запрет на ввоз в страну вакцины имеет политические причины. «Затягивание Национальным агентством по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) принятия разрешения на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V», к сожалению, носит политический характер и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой», – говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице вакцины в твиттере.

Создатели «Спутника V» напомнили, что еще в прошлом году США препятствовали поставкам в Бразилию российской вакцины, связывая это с борьбой с «дурным влиянием» России на государства Северной и Южной Америки.

Бразилиа, Зоя Осколкова

Бразилиа. Другие новости 26.04.21

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