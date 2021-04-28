В России выявили минимальное за семь месяцев число заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 7 848 случаев заражения коронавирусом, это минимальное значение за последние семь месяцев – с 26 сентября, когда было 7 523 заболевших. При этом смертность более чем в два раза превышает сентябрьские показатели. Общее количество случаев заражения Covid-19 в стране с начала пандемии достигло 4 787 273.

Больше всего инфицированных за день зафиксировано в Москве (+1840), затем идут Санкт-Петербург (+723), Московская (+612), Ростовская (+228), Самарская и Нижегородская (по 179) области.

Общий суточный прирост снизился до 0,16%. Наименьше темпы прироста заболевших наблюдаются в Тыве, Республике Алтай, Еврейской автономной области, а также Ненецком АО и на Чукотке. В этих регионах зарегистрировано по одному случаю инфицирования.

В то же время число летальных исходов остается на высоком уровне. За сутки от последствий коронавируса скончались 387 пациентов (накануне – 392). Больше всего новых смертей от ковида зарегистрировано в Москве (54), Санкт-Петербурге (34) и Московской области (18).

8 420 пациентов успешно справились с инфекцией и покинули больницы в последние 24 часа. В общей сложности за весь период пандемии выздоровели 4 411 098 человек.

По информации Роспотребнадзора, за все время выполнено свыше 128,5 млн лабораторных исследований на новый тип коронавируса, в том числе 251 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 504 440 человек.

В мире число заболевших Covid-19 превысило 148,7 млн, скончались более 3,13 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. По числу заразившихся по-прежнему печальное лидерство у США (32,17 млн), на втором месте – Индия с 17,99 млн заболевших, на третьем – Бразилия (14,44 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.04.21

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