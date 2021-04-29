В России резко подскочила заболеваемость коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 9 284 случая заражения коронавирусом. Число заболевших резко выросло по сравнению со вчерашним днем, когда зафиксировали минимальный за семь месяцев прирост – 7 848. Общее количество случаев Covid-19 в стране с начала пандемии достигло 4 796 557.

Наибольший прирост числа коронавирусных больных наблюдается в столице. В Москве выявили 3215 инфицированных. Это максимальный показатель с 21 января, когда было зарегистрировано 3 458 случаев заражения за сутки. При этом в остальных регионах такого всплеска заболеваемости не наблюдается. В Санкт-Петербурге положительный тест на Covid-19 сдали 716 человек (на семь меньше, чем днем ранее), в Подмосковье – 632 (+20 ко вчерашнему показателю). В пятерку лидеров по числу заражений также вошли Ростовская (+229, на один больше, чем накануне) и Самарская (+176, на три заболевших меньше, чем вчера) области.

Общий суточный прирост вырос до 0,19% (накануне – 0,16%). Ни одного заболевшего не обнаружили в Еврейской автономной области и Ненецком АО. Наименьше темпы прироста заболевших наблюдаются в Тыве (0,01%) и Республике Алтай (0,02%).

За сутки от последствий коронавируса скончались 364 пациента (накануне – 387). Больше всего новых смертей от ковида зарегистрировано в Москве (56), Санкт-Петербурге (27) и Московской области (21).

8 442 пациента успешно справились с инфекцией и покинули больницы за последние 24 часа. В общей сложности за весь период пандемии выздоровели 4 419 540 человек.

По информации Роспотребнадзора, за все время выполнено свыше 128,8 млн лабораторных исследований на новый тип коронавируса, в том числе 323 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 504 832 человека.

В мире число заболевших Covid-19 превысило 149 млн, скончались более 3,15 млн человек, информирует Университет Джонса Хопкинса. По числу заразившихся по-прежнему печальное лидерство у США (32,23 млн), на втором месте – Индия с 18,37 млн заболевших, на третьем – Бразилия (14,52 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.04.21

В Сербии первую прививку от коронавируса сделали 2 млн человек. / Жители Крыма перестали носить маски, а заболеваемость ковидом растет. / Индия обновила мировой антирекорд по новым случаям Covid-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»