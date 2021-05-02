Заболеваемость Covid-19 в России вновь снизилась – 8 697 инфицированных за сутки

В России за сутки выявили 8 697 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции. Суточный прирост заболевших вновь опустился ниже 9 тысяч. Напомним, днем ранее было зарегистрировано 9 270 случаев Covid-19. Общее число случаев заболевания в стране с начала пандемии достигло 4 823 255.

В пятерку регионов-лидеров по количеству новых зараженных вошли Москва (+2 699), Санкт-Петербург (+718), Московская (+650), Ростовская (+226) и Воронежская (+152) области.

Ни одного нового случая инфицирования не выявлено в трех регионах – Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе и на Чукотке. Наименьший прирост заразившихся зафиксирован в Тыве, где за день коронавирус обнаружили у двух человек. Общий суточный прирост в целом по России снизился до 0,18% (накануне – 0,19%).

За минувший день от коронавируса и его последствий скончались 342 человека. Больше всего новых летальных исходов зарегистрировано в Москве (54), Санкт-Петербурге (36) и Московской области (16). За весь период пандемии в стране зафиксировано 110 862 смерти от коронавируса.

За последние 24 часа полностью выздоровели 7 339 пациентов с подтвержденным ковидом. Общее количество россиян, победивших болезнь, за весь период пандемии достигло 4 443 922.

По данным Роспотребнадзора, за все время выполнено свыше 129,8 млн лабораторных исследований на новый тип коронавируса, в том числе 324 тыс. – за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 507 861 человек.

В мире количество выявленных случаев Covid-19 превысило 152 млн, скончались более 3,19 млн человек, сообщает Университет Джонса Хопкинса. По абсолютному числу заболевших первое место по-прежнему у США (32,39 млн), на втором – Индия с 19,55 млн заболевших, на третьем – Бразилия (14,72 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.05.21

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