Суточная заболеваемость коронавирусом в России снова подросла

В России за последние сутки выявлено 8 419 случаев COVID-19 в 82 регионах, тогда как накануне было зафиксировано 8 329. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (2 828 случаев), Санкт-Петербурге (729) и Московской области (636).

Всего нарастающим итогом зарегистрировано 4 880 262 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 496 132. При этом летальных случаев за все время зарегистрировано 113 326.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 131,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки – 296 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 мая остаются 500 112 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.05.21

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