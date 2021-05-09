Россия получила индийский штамм коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, отвечая на вопрос РИА «Новости».

В Индии сейчас отмечается новая волна коронавируса, который унес жизни уже более чем 242 тысяч жителей страны. При этом местные врачи все чаще фиксируют случаи мукоромикоза – инфекции, которая вызывается разнообразными видами грибов семейства мукоровые, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-Би-Си».

Речь идет о болезни, которую иногда называют черной плесенью (black fungus, в русском языке черной плесенью называют плесень, возникающую в сырых помещениях из-за другого вида грибка, не имеющего отношения к мукоромикозу), часто встречается среди пациентов с COVID-19 или среди тех, кто выздоровел после коронавируса.

Мукоромикоз – редко встречающееся заболевание, его признаками являются некротические поражения в носу и на нёбе, вызывающие боль и лихорадку. Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на опухание и боль в глазах. Болезнь поражает носовые пазухи, мозг и легкие. Она смертельно опасна для больных диабетом, а также для больных ВИЧ/СПИД и раком. Сообщается, что Смертность от мукоромикоза может достигать 50%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 09.05.21

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