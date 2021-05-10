Суточная заболеваемость коронавирусом в России достигла почти 8,5 тысячи человек

В России за последние сутки выявлено 8 465 случаев COVID-19 в 82 регионах, из них 1 304 (15,4%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Днем ранее суточная заболеваемость была немного выше – 8 419, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Больше всего заболевших выявлено в Москве – 2 896 случаев, а также в Санкт-Петербурге (724) и Московской области (649). Ниже всего уровень суточного прироста в Еврейской автономной области, Ненецком и Чукотском автономных округах (0%), Республике Алтай (0,02%), а также в Ямало-Ненецком автономному округе, Тыве и Хабаровском крае (0,04%).

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 888 727 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 502 906.

При этом за последние сутки подтверждён 321 летальный исход с коронавирусом. Больше всего погибших в Москве (56), Санкт-Петербурге (30) и Самарской области (17). За все время коронавирус в России унес жизни 113 647 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 131,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 258 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 501 тысяч человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.05.21

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