В России число выявляемых больных Covid-19 шестой день подряд превышает 8 тысяч

За минувший день в России выявили 8 217 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, информирует оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. У каждого седьмого (14,2%) заболевшего не было симптомов заражения. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в стране достигло 4 905 059.

Наибольшее количество инфицированных выявлено в Москве (+2 718), а также в Санкт-Петербурге (+734) и Московской области (+642). В пятерку регионов с самым высоким суточным приростом случаев коронавируса также вошли Ростовская (+201) и Воронежская (+131) области.

Ни одного заболевшего за сутки не зарегистрировано в Ненецком и Чукотском автономных округах. Наименьший суточный прирост наблюдается в Республике Алтай, ЕАО (по 0,02%) и Тыве (0,03%).

За последние 24 часа от коронавируса скончались 355 человек. Больше всего новых смертей в Москве (59), Санкт-Петербурге (39) и Ростовской и Самарской областях (по 15). За все время пандемии Covid-19 в России унес жизни 114 331 человека.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 132,1 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе за последние сутки – 210 тыс. Под медицинским наблюдением остаются 499 256 человек.

В мире число выявленных случаев Covid-19 превысило 159,7 млн, скончались более 3,3 млн заболевших, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Больше всего заразившихся в США (32,77 млн), а также в Индии (23,34 млн) и Бразилии (свыше 15,2 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.05.21

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