Заболеваемость коронавирусом в России будет зависеть от погоды

В ближайшие два месяца уровень заболеваемости коронавирусом будет зависеть от погоды. Количество привитых от Covid-19 пока не позволяет говорить о снижении числа случаев инфицирования благодаря вакцинам. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит. Эти штаммы уже есть в России. Они между собой конкурируют, и какой их них в какой местности победит, пока не ясно. Я думаю, что в ближайшие месяц-два в России все определит погода», – цитирует биолога РИА «Новости».

Если будет сухо и жарко, уровень заболеваемости снизится. Если же будет дождливо, люди начнут ходить друг другу в гости и собираться в больших помещениях, что способствует распространению инфекции.

Несмотря на то, что в России активно идет массовая вакцинация от коронавируса, пока количество людей, поставивших прививку, не превышает 10%. По словам Барановой, при таких показателях рано говорить о снижении заболеваемости благодаря вакцинам.

Москва, Зоя Осколкова

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