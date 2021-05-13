18 тысяч рублей на семью: тесты на коронавирус превратились в новый вид поборов

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции все въезжающие в Россию должны в обязательном порядке сдать ПЦР-тест. При этом время на предоставление результатов анализа ограничено, а в поликлиниках сдать его в такие сроки почти невозможно. Таким образом, государство само загоняет граждан в частные клиники, превращая борьбу с Covid-19 в новый вид поборов.

При пересечении границы со 2 мая все приезжие должны стать два ПЦР-теста с интервалом в один день в течение пяти дней после прибытия. Результаты необходимо загрузить на портал госуслуг. В противном случае на гражданина может быть наложен штраф до 40 тысяч рублей. По мнению главы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова, государство должно создать службу бесплатного тестирования, а не загонять граждан в частные клиники для сдачи анализов.

«Очередная «обязаловка» во имя благой цели защиты здоровья граждан. Но фактически опять за счет самих граждан: бесплатно сдать два теста за два дня в государственной поликлинике во многих регионах просто нельзя – нет свободных мест! – пишет Миронов в Telegram. – Это результат политики «оптимизации», то есть сокращения системы здравоохранения, которую проводит государство все последние годы. И теперь это же государство вынуждает людей обращаться в платные лаборатории».

Депутат обратил внимание на то, что в коммерческих лабораториях стоимость теста составляет от 1500 рублей до 3000 рублей. Семье из трех человек придется выложить за исследования как минимум 9-18 тысяч рублей. Вакцинация от этих трат не спасет, сдать анализ нужно даже тем, кто сделал прививку, так как они могут являться переносчиками инфекции.

«Эту несправедливость могла бы устранить государственная служба бесплатного надомного тестирования, которую наша партия предлагает создать почти с самого начала пандемии. Но Минздрав нас не слышит и ограничивается полумерами», – заключил Миронов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.05.21

Глава ВОЗ привился от коронавируса. / В России зафиксировали максимальное число смертей из-за коронавируса с начала мая. / За сутки в Свердловской области выявлено 95 новых случаев коронавируса. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»