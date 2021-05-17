В России расследуют почти 60 связанных с Covid-19 уголовных дел

В СК РФ расследуется почти 60 уголовных дел о преступлениях, связанных с коронавирусом. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

«Мы создали отдел по борьбе с преступностью, связанной с коронавирусом. Он постепенно набирает обороты. В производстве этого отдела уже находятся 58 уголовных дел», – сказал Бастрыкин, выступая на международном молодежном юридическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

По словам главы СК, сейчас необходимо обратить внимание на роль права в условиях пандемии, каким образом право может внести свой вклад в борьбе с коронавирусом. При этом Бастрыкин подчеркнул, что коронавирус не запугал силовиков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.05.21

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