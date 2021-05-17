Число заболевших Covid-19 в России резко выросло

За прошедшие сутки в России выявили 9 328 случаев коронавируса (днем ранее – 8 554). 340 заболевших скончались. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи Covid-19 зарегистрированы в 83 регионах страны. Общий суточный прирост вырос до 0,19%. В Ненецком автономном округе и на Чукотке не выявили ни одного заболевшего. Минимальные темпы прироста наблюдаются в Тыве, ЕАО (по 0,02%) и на Сахалине (0,03%).

Общероссийский рост вновь обеспечила столица – в Москве коронавирус обнаружили у 3 573 человек (накануне 2 789). В пятерку регионов-лидеров по числу заразившихся также попали Санкт-Петербург (763), Подмосковье (701), Ростовская (202) и Нижегородская (136) области.

За весь период пандемии на территории страны заразились коронавирусом 4 949 573 человек. 116 211 пациентов с Covid-19 умерли за все время, а за минувшие сутки – 340. Наибольшее число летальных случаев зарегистрировали в Москве (57), Санкт-Петербурге (39), Нижегородской и Самарской областях (по 15).

В мире по числу заболевших по-прежнему лидируют США (32,94 млн), затем идут Индия (24,96 млн) и Бразилия (15,62 млн). Жертвами инфекции, по данным Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии стали более 3,37 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.05.21

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