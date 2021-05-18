В России обнаружили еще более 8 тысяч инфицированных коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 8 183 случая коронавируса (днем ранее – 9 328). 364 заболевших скончались. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Новые случаи Covid-19 зарегистрированы в 84 регионах страны. Общий суточный прирост вновь опустился до 0,17% (с 0,19% накануне). В Ненецком автономном округе не выявили ни одного заболевшего. Минимальные темпы прироста наблюдаются в Республике Алтай и на Сахалине (по 0,01%), а также в Тыве (0,03%).

Больше всего заболевших выявили в Москве – 2430 (накануне 3 573). В пятерку регионов-лидеров по числу заразившихся также попали Санкт-Петербург (772), Подмосковье (709), Ростовская (200) и Воронежская (142) области.

За весь период пандемии на территории страны заразились коронавирусом 4 957 756 человек. 116 575 пациентов с Covid-19 умерли за все время, а за минувшие сутки – 364. Наибольшее число летальных случаев зарегистрировали в Москве (59), Санкт-Петербурге (43) и Ростовской области (16).

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 134 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 213 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более полумиллиона человек.

В мире зафиксировано свыше 163 млн случаев Covid-19. По числу заболевших по-прежнему лидируют США (32,99 млн), затем идут Индия (25,22 млн) и Бразилия (15,65 млн). Жертвами инфекции, по данным Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии стали более 3,39 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.05.21

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