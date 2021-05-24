В России выявили 14 инфицированных индийским штаммом коронавируса

На данный момент в России выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он подчеркнул, что это официальные данные по заражениям индийским штаммом. На самом деле случаев с данной мутацией может быть и больше.

Кроме того, по словам директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, в России выявлено 154 образца мутаций коронавируса, которые требуют дальнейшего изучения.

Специалисты также продолжают исследовать северо-западную мутацию коронавируса. Всего же на изучение поступило почти 16 тысяч образцов, проведено более 12 тысяч исследований из 82 регионов и стран СНГ.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 24.05.21

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