В России выявили 14 инфицированных индийским штаммом коронавируса

На данный момент в России выявлено 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Он подчеркнул, что это официальные данные по заражениям индийским штаммом. На самом деле случаев с данной мутацией может быть и больше.
Кроме того, по словам директора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, в России выявлено 154 образца мутаций коронавируса, которые требуют дальнейшего изучения.
Специалисты также продолжают исследовать северо-западную мутацию коронавируса. Всего же на изучение поступило почти 16 тысяч образцов, проведено более 12 тысяч исследований из 82 регионов и стран СНГ.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 24.05.21
В ВОЗ назвали число погибших в борьбе с коронавирусом медиков. / В России за сутки зафиксировали минимум смертей от Covid-19 c середины апреля. / На Среднем Урале выявили меньше ста случаев Covid-19 за сутки. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube