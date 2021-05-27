Число умерших от Covid-19 в России второй день подряд превышает 400 человек

В России за сутки от последствий коронавируса скончались 402 человека (накануне 406), это максимальные показатели с начала апреля. Общее число летальных случаев в стране превысило 120 тысяч. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с Covid-19.

За прошедший день в России выявлены 9 039 новых случаев заражения коронавирусом. Ни одного больного не зарегистрировали на Чукотке. В целом по стране суточный прирост составил 0,18%. Общее число случаев Covid-19 за весь период пандемии достигло 5 035 207.

Больше всего пациентов прибавилось в Москве – 3105 человек. Столица и обеспечила общий рост заболеваемости. В остальных регионах цифры остались примерно на прежнем уровне. В пятерку лидеров по числу новых случаев Covid-19 вошли Санкт-Петербург (836), Московская (735), Ростовская (184), Воронежская (149) области.

Общее число выздоровевших пациентов выросло до 4 651 849 человек, за минувшие сутки к ним добавились еще 9 759 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 136,8 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 338 тысяч – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются более 500 тысяч человек.

В мире выявили свыше 168,4 млн случаев заражения Covid-19. Более 3,4 млн пациентов скончались. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в США (33,19 млн), Индии (27,36 млн), Бразилии (16,27 млн), Франции (5,68 млн) и Турции (5,21 млн).

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.05.21

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