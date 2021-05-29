Число заболевших коронавирусом в России растет – 9 289 случаев за сутки

Третий день подряд в России выявляют более 9 тысяч заболевших коронавирусом. При этом число летальных исходов вновь превысило 400. За весь период пандемии в стране зафиксировано 5 053 748 случаев Covid-19.

За прошедшие сутки врачи обнаружили еще 9 289 инфицированных коронавирусом во всех регионах России. Суточный прирост составил 0,18%. Третьи сутки подряд более 3 тысяч заболевших выявляют в Москве (+3241 больных Covid-19 за последние 24 часа). Среди лидеров по числу заражений по-прежнему находятся Санкт-Петербург (+846), Подмосковье (+750), Ростовская (+180) и Нижегородская (+149) области.

За сутки от коронавируса скончался 401 пациент (404 накануне). По числу летальных исходов лидируют Москва (61 умерших), Санкт-Петербург (41), а также Ростовская (18) и Самарская (15) области. За весь период пандемии жертвами коронавируса в России стали 120 807 человек.

Число выздоровевших за день прибавилось на 9 250 человек и достигло 4 670 484.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 137,5 млн лабораторных исследований на новый тип коронавируса, в том числе 369 тыс. – за прошедшие сутки. Под наблюдением медиков остаются 526 547 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.05.21

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