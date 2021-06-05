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Суббота, 5 июня 2021, 13:58 мск

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Снова больше 9 тысяч: суточная заболеваемость коронавирусом в России опять выросла

В России за последние сутки вновь вырос уровень заболеваемости коронавирусом до 9 145 случаев в 83 регионах, тогда как накануне было выявлено 8 947 инфицированных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по противодействию угрозе распространения covid-19.

Выше всего заболеваемость традиционно зафиксирована в Москве, где заразились 2 897 человек. Среди регионов-лидеров также Санкт-Петербург (857 случаев) и Московская область (775). Всего в России нарастающим итогом зафиксировано 5 117 274 случая (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 4 729 077.

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионах РФ

Вместе с тем за последние сутки подтверждено 399 летальных исходов с коронавирусом. Больше всего умерших в Москве – 56 человек, в Санкт-Петербурге – 41 и Воронежской области – 15. Всего от последствий заражения в России скончались 123 436 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 139,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки 381 тысяча. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 528 952 человека.

Москва, Андрей Романов

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