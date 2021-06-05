Россия начала производство еще одного препарата от коронавируса

В России началось производство антиковидного иммуноглобулина на основе плазмы крови переболевших коронавирусом. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин – это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», – министр.

Мурашко также пояснил, что монотерапия теми или иными препаратами действительно не всегда дает полный эффект, поэтому врач выбирает в том числе комбинацию. Сейчас появились новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, пояснил министр.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ одобрил применение препарата «КОВИД-глобулин» против коронавируса, основанного на плазме крови людей, перенесших COVID-19.

Напомним, ранее в России были одобрены отечественные двухкомпонентные вакцины от Covid-19 «КовиВак», разработанной Центром имени Чумакова РАН, «Спутника V» от НИЦ имени Гамалеи и «ЭпиВакКороны» от ГНЦ «Вектор». Министерство разрешило использовать первый компонент «Спутника V» как самостоятельную вакцину под названием «Спутник Лайт».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.06.21

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