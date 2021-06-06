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Понедельник, 7 июня 2021, 17:57 мск

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В России за сутки заболели коронавирусом более 9 тысяч человек

В России за последние сутки вновь выявлено более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как сообщил оперативный штаб по противодействию распространению инфекции, зафиксировано 9 163 заболевших COVID-19 в 84 регионах, а общее количество с начала пандемии достигло 5 126 437.

Самая высокая заболеваемость традиционно фиксируется в Москве, где за минувшие сутки заболели 2 936 человек. Далее в этом рейтинге следуют Санкт-Петербург (+861) и Московская область (+773).

Суточная заболеваемость коронавирусом в регионах России

Вместе с тем -а последние сутки подтвержден 351 летальный исход с коронавирусом. Больше всего умерших в Москве (+61), Санкт-Петербурге (+43) и Воронежской области (+16). За все время распространения инфекции погибли 123 787 россиян.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 140,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки – 483 тысячи. Под медицинским наблюдением в целом по России 527 008 человек.

Москва, Андрей Романов

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