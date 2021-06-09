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Среда, 9 июня 2021, 16:43 мск

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Эпидемиологи объяснили рост заболеваемости коронавирусом в России

Рост числа инфицированных коронавирусом объясняется несколькими факторами: люди стали больше передвигаться с наступлением тепла и при этом перестали соблюдать меры безопасности. Полностью справиться с заболеванием, по мнению эпидемиологов, поможет лишь массовая вакцинация.

«Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался», – сказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

В свою очередь замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что больше инфицированных стали выявлять из-за отказа граждан от мер безопасности. «Делать заключение о том, что мы находимся на пороге нового подъема неверно, – сказала специалист. – Но сейчас многие продолжают игнорировать меры предосторожности, не осознают необходимость вакцинации и это способствует циркуляции вируса среди населения».

Люди перестали носить защитные маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. «Если эти обстоятельства будут сохраняться, то периодические подъемы заболеваемости вполне объяснимы и будут наблюдаться и сейчас, и далее», – добавила Пшеничная. Эпидемиолог подчеркнула, что для процесса стабилизации необходимо соблюдать меры профилактики на регулярной основе, а также проводить массовую вакцинацию.

За минувшие сутки в России впервые с марта было выявлено 10 407 новых случаев коронавируса. До сегодняшнего дня на протяжении двух с половиной месяцев суточная заболеваемость не превышала 9 тысяч заболевших и даже опускалась ниже 8 тысяч.

Москва, Зоя Осколкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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