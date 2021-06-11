Каждый пятый пациент с коронавирусом сталкивается с проблемами со слухом

У переболевших коронавирусом часто возникает заложенность ушей, что приводит к снижению слуха. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Снижение остроты слуха встречается в среднем у 18-23% пациентов. «Симптом этот обратимый и неспецифический»,– сказала специалист РИА «Новости». На протяжении нескольких недель после выздоровления остаточные проявления данного симптома могут отмечаться и в 1,5-2% случаев.

При этом есть риск полной потери слуха. Точная причина заболевания до сих пор неизвестна, но считается, что триггером этого процесса может быть вирусная инфекция, в том числе и коронавирус.

«Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния. Эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении»,– пояснила Пшеничная.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.06.21

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