Математики спрогнозировали пик роста числа инфицированных коронавирусом

Математики сделали прогноз по дальнейшему развитию пандемии в России. Согласно расчетам, максимальное число новых случаев коронавируса может вырасти до 25 тысяч в сутки. Об этом пишут «Известия».

В последние десять дней в России резко выросла заболеваемость Covid-19. До этого на протяжении двух месяцев суточный прирост держался на уровне 7-8 тысяч новых инфицированных. 15 июня число новых случаев составило 14 185.

Математики из Санкт-Петербургского государственного университета заложили новые данные в модель и обновили прогноз заболеваемости. «Максимальное число новых случаев текущей волны эпидемии может быть зарегистрировано в конце июня – примерно 25 тысяч, – сообщил завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров. – В этом случае пик эпидемии придется на середину июля. Причем число активных больных составит 580 тысяч, что даже выше январского пика».

После достижения пика, по словам экспертов, заболеваемость пойдет на спад. По прогнозу, к 1 августа число новых случаев в день составит половину от пикового значения.

Захаров отметил, что четвертого пика можно избежать только при резком росте количества вакцинированных. Если же этого не произойдет, будет и четвертая волна, и пятая, полагает специалист.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.06.21

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