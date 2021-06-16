Смертность от Covid-19 в России растет четвертый день подряд

В России за сутки выявили 13 397 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. В общей сложности за все время пандемии в стране Covid-19 заболели 5 249 990 человек.

У каждого седьмого из новых инфицированных не наблюдается клинических проявлений. Общий суточный прирост снизился до 0,26%. Ни одного заболевшего не обнаружили за день, как и накануне, лишь на Чукотке.

Наибольшее число заболевших по-прежнему в Москве, при этом в столице выявили на тысячу меньше случаев Covid-19, чем вчера, – 5 782 против 6 805. На втором месте – Подмосковье, где за сутки коронавирус выявили у 1187 человек. Замыкает тройку лидеров среди субъектов Санкт-Петербург – 927 новых случаев Covid-19.

Четвертый день подряд растет суточная смертность: за последние 24 часа зарегистрировано 396 летальных исходов (379 – накануне). За весь период в России умерли 127 576 инфицированных. Наибольшее число пациентов с коронавирусом скончались за сутки в столицах: Москва – 75, Санкт-Петербург – 63.

В мире число заболевших Covid-19 превысило 176,6 млн. Жертвами инфекции стали свыше 3,82 млн человек. Наибольшее число заразившихся проживают в США (33,48 млн), Индии (29,63 млн) и Бразилии (17,53 млн). Россия по этому показателю находится на шестом месте.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.06.21

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