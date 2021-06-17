Немецкая вакцина оказалась неэффективна против коронавируса

Эффективность немецкой вакцины от коронавируса, произведенной компанией CureVac, составила 47%. Таковы результаты промежуточного анализа, опубликованного на сайте разработчика.

Препарат опробовали на приблизительно 40 тысячах добровольцев. «Вакцина показала промежуточную эффективность в 47% против любой степени тяжести заболевания Covid-19 и не соответствует ранее заданному критерию статистического успеха», – сообщила компания.

Исследование эффективности препарата будет продолжено. Промежуточные данные были переданы в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА).

О начале процедуры постепенной экспертизы (rolling revew) вакцины CureVac было объявлено в феврале, передает РИА «Новости». Разработчик планировал выпустить в 2022 году до миллиарда доз препарата от коронавируса.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 17.06.21

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