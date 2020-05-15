В Германии первые тесты вакцины от Covid-19 показали хороший результат

В Германии в ходе доклинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции нового типа были получены позитивные результаты, сообщила фармацевтическая компания CureVac. Специалисты отмечают, что главный кандидат для клинических испытаний показал среди прочих препаратов отличный результат при минимальной дозе всего лишь в два микрограмма.

Вирусологи отмечают, что тесты указали на сбалансированный иммунный ответ, связанный с образованием большого количества вирус-нейтрализующих титров (VNTs) и T-клеток. VNT. Это, как пояснили ученые, является главным показателем того, что препарат способен вызывать сильный ответ со стороны иммунитета для нейтрализации коронавируса, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

Предполагается, что клинические испытания данной вакцины начнутся уже летом. В них планируется задействовать 100 добровольцев.

По мнению депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, к вакцине от коронавируса нового типа будут предъявлены очень высокие требования, в частности, «детская» не будет отличаться от «взрослой». «Можно получить хорошие показатели с точки зрения выработки антител, но эффективность вакцины будет низкая. Если она окажется ниже 50-60 процентов, ее не будет смысла прививать», – цитирует народного избранника НСН.

По мнению парламентария, в этом случае риск будет превышать эффективность, поскольку иммунная система у пожилых «не дает такой адекватной реакции». Он пояснил, что очень важно, чтобы у людей при введении чужеродного белка, коим является вакцина, не возникало температурных реакций, нарушений эмбрионального развития.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 15.05.20

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