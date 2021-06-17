Половина привитых вакциной «Вектора» лишились антител через девять месяцев

Почти у половины добровольцев, которые получили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», через девять месяцев исчезли антитела. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов.

«В рамках I-II фазы клинических испытаний на добровольцах наблюдение проводилось на 3, 6 и 9 месяцах. В 3 и 6 месяцев антитела выявлялись у всех, 100%, добровольцев. В 9 месяцев антитела выявлялись более чем у половины добровольцев», – сказал Максютов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом в рамках доклинических исследований на низших приматах, привитых прошлой весной, было установлено, что антитела сохраняются более года.

Вакцина «ЭпиВакКорона» содержит искусственно синтезированные фрагменты белка – пептиды, распознаваемые иммунной системой, на которые формируется иммунный ответ организма. Пептиды соединены с белком-носителем и закреплены на вспомогательном веществе. Эта технология производства новая, но такие препараты считаются более безопасными, так как риск побочных эффектов сведен к минимуму.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.06.21

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