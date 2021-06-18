Число заболевших Covid-19 за сутки превысило 17 тысяч: больше половины инфицированных – в Москве

В России резко выросло число заболевших коронавирусом. Основной вклад внесла столица – больше половины всех выявленных за последние сутки случаев зафиксированы в Москве. Негативная тенденция наблюдается и по смертности. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.

За минувший день в России Covid-19 обнаружили у 17 262 человек (накануне 14 057). Новые инфицированные проживают во всех 85 регионах. Таким образом, страна откатилась к показателям заболеваемости начала февраля. За все время пандемии в РФ выявили 5 281 309 случаев коронавируса.

Наибольший прирост зараженных зафиксирован в Москве – 9 056 (накануне 6 195), это рекордный показатель за весь период и почти на тысячу больше предыдущего максимума от 24 декабря, когда в столице выявили 8 203 заболевших. На втором и третьем местах среди регионов-лидеров оказались Московская область, где заболели 1254 человека, и Санкт-Петербург с 970 новыми случаями инфицирования.

Наименьший суточный прирост зараженных зафиксирован в Северной Осетии (0,05%) и Адыгее (0,06%). В целом по России этот показатель вырос сразу до 0,33% (вчера – 0,27%).

Число летальных исходов также растет, за последние 24 часа от коронавируса и его последствий скончались 453 пациента. Больше умерших от этой инфекции за сутки наблюдалось ровно три месяца назад, 18 марта, тогда болезнь унесла жизни 460 человек. За прошедший день в Санкт-Петербурге от Covid-19 скончались 79 человек, в Москве – 78. За все время коронавирус стал причиной 128 445 смертей.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии проведено свыше 144,4 млн лабораторных исследований на новый коронавирус, в том числе 444 тыс. – за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением остаются 584 574 человека.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 18.06.21

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