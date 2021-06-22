В России резко подскочила смертность от коронавируса

В России немного снизилась заболеваемость коронавирусом – за сутки выявили 16 715 случаев заражения (17 378 накануне). В то же время число смертей оказалось максимальным за последние четыре месяца – за 24 часа скончались 546 пациентов с Covid-19.

На этот раз инфекцию обнаружили во всех 85 регионах. Нарастающим итогом зарегистрировано 5 350 919 случаев Covid-19. Суточный прирост составил 0,31%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Лидерами антирейтинга по приросту больных коронавирусом остаются Москва, где за сутки выявили 6 555 заболевших, что на тысячу меньше, чем вчера (7 584). Затем идут Подмосковье (+1 871) и Санкт-Петербург (+1 065). Пятерку лидеров с большим отрывом замыкают Нижегородская область (+269) и Бурятия (+247).

Число летальных исходов резко подскочило по сравнению с предыдущим днем: 546 против 440. Это максимальный показатель с 11 февраля, когда от последствий Covid-19 умерли 553 пациента. За весь период в России от коронавируса скончались 130 347 человек. Больше всего умерших за сутки зарегистрировано в Москве (86), Санкт-Петербурге (82), Нижегородской области (22).

«По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 146 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 247 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 631 703 человека», – сообщили в оперштабе.

В мире за все время обнаружили свыше 178,8 млн случаев короанавируса. Жертвами пандемии стали более 3,8 млн человек. Наибольшее число инфицированных проживают в США, Индии, Бразилии, Франции и Турции. Россия находится на шестом месте по этому показателю.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.06.21

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