В России разработали мультивидовой тест на коронавирус у животных

В России разработали тест, который может выявлять антитела к коронавирусной инфекции у животных. Анализ можно делать как домашним питомцам, так и сельскохозяйственным животным. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Тест разработали специалисты «Федерального центра охраны здоровья животных». «В процессе исследования сывороток крови улавливаются только специфические антитела, выработанные в организме животного на вирус SARS-CoV-2. В случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запускается цветная каскадная реакция», – говорится в сообщении ведомства.

Тест-система является мультивидовой, то есть она может выявлять антитела у всех видов животных. Методику протестировали на домашних животных (кошках и собаках), сельскохозяйственных животных (свиньях), пушных зверях (хорьках, норках и лисах).

При этом метод показал высокую чувствительность и у вакцинированных животных. Анализ может применяться, например, для выявления необходимости дополнительной ревакцинации поголовья. В настоящее время тест используют в научно-исследовательских целях, он также будет доступен для юридических и частных лиц, желающих проверить своих питомцев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.06.21

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