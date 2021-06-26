По заболеваемости и смертности от Covid-19 Россия «откатилась» на полгода назад

В России за минувшие сутки выявили 21 665 случаев заражения коронавирусом. Это почти на 1,3 тысячи больше, чем вчера, и максимальное значение с 21 января. Число летальных исходов из-за Covid-19 возросло на 619, это максимум с 24 декабря 2020 года.

Новые случаи инфицирования зафиксированы во всех 85 регионах. У каждого седьмого (14,2%) болезнь протекает бессимптомно. За все время пандемии в стране выявили 5 430 753 случая (+0,40%) коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

Среди регионов по числу заражений лидируют по-прежнему Москва (+8457), Подмосковье (+2504), Санкт-Петербург (+1247). На четвертом месте Нижегородская область – 327 новых случаев Covid-19 за сутки, замыкает пятерку Бурятия (+293).

Низкая заболеваемость сохраняется на Чукотке (+3), в Ненецком АО (+8), а также Еврейской АО (+14).

За последние 24 часа коронавирус стал причиной смерти 619 человек. Большее число летальных исходов за все время было зарегистрировано только 24 декабря – 635. В Санкт-Петербурге за прошедшие сутки скончались 107 пациентов – это максимальный показатель для северной столицы за весь период пандемии, в Москве – 96.

14 347 пациентов с Covid-19 выписаны после выздоровления. Всего в России победили вирус 4 943 986 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 147,9 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 510 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 715 959 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.06.21

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