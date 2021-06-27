Впервые за пять дней прирост заболевших Covid-19 в России снизился

В России за минувшие сутки выявили 20 538 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, прирост заболевших немного снизился впервые за пять дней. Также наблюдается положительная динамика по смертности. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

Новые случаи инфицирования зафиксированы во всех 85 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает в 14,4% случаев. За все время пандемии в стране выявили 5 451 291 случай (+0,38%) коронавирусной инфекции.

Среди регионов по числу заражений лидирует по-прежнему Москва (+6723). Стоит отметить, что со вчерашнего дня в столице значительно снизилась заболеваемость, накануне там обнаружили 8457 заболевших. В Подмосковье, напротив, число заболевших за сутки выросло на 2608 (+2504 накануне). Замыкает тройку антилидеров Санкт-Петербург (+1298).

Немного уменьшился прирост летальных случаев от Covid-19. За последние сутки коронавирус стал причиной смерти 599 пациентов. Снижение произошло впервые с 22 июня. В Москве за 24 часа скончались 114 человек, в Санкт-Петербурге – 106. За весь период от ковида по России умерло 133 282 пациента.

12 728 человек выписаны из больниц после выздоровления. Всего в России победили вирус 4 956 714 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.06.21

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