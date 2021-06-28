Зараженные коронавирусом люди стали выделять больше частиц патогена в воздух

Люди, заболевшие Covid-19, стали выделять больше частиц коронавируса. Об этом сообщил вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в интервью «Ленте.ру».

«Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет», – сказал Нетесов.

Кроме того, в Россию проник и активно распространяется «индийский» штамм коронавируса, которые более заразный. Если заболевший первоначальным вариантом вируса заражал двух-трех человек, то инфицированный новым штаммом – пять-шесть.

Среди причин третьей волны эпидемии Нестеров назвал и недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты среди населения и низкий уровень вакцинации. «Еще раз повторю: маска в условиях эпидемии значительно уменьшает дозу вируса и помогает даже вакцинированным», – заключил вирусолог.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.06.21

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