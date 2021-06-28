В Греции у четверых вакцинированных туристов из России обнаружили коронавирус

У четырех пассажиров самолета из Москвы, приземлившегося в Афинах, обнаружили коронавирусную инфекцию. У всех прилетевших были подлинные сертификаты вакцинации. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в туристической отрасли.

«В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что ранее на границе уже выявляли единичные случаи заражения среди приезжих, прошедших вакцинацию. Аналогичные случаи происходили с россиянами, прибывшими на Кипр.

С 30 июня все въезжающие в Грецию граждане России обязаны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста. Прививка от коронавируса не отменяет этого требования. Кроме этого, все россияне должны пройти обязательный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус в точках въезда и дождаться на месте результата. Если он окажется положительным, то их поместят на десятидневный карантин.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 28.06.21

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