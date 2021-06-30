В России пациентка с коронавирусом почти год оставалась заразной

Россиянка с коронавирусом распространяла инфекцию на протяжении 11 месяцев. Об этом сообщила врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова, эксперт некоммерческого фонда медицинских решений «Не напрасно» Оксана Станевич.

«У одной нашей пациентки вирус выделялся 11 месяцев, это был рекорд. У других – полгода, три месяца, два месяца, – сказала специалист в интервью «Ленте.ру». – Для окружающих пациенты заразны. Периоды болезни у них разные, в том числе есть фаза латентного, то есть скрытого течения».

Кроме того, у пациента может развиться пневмония, которая способна привести к тяжелому течению заболевания. Для одной пациентки, которая болела полгода, все закончилось летальным исходом, добавила врач.

Вирус может длительное время скрываться в организме, оставаясь в тканях легких, кишечнике и даже в миокарде или центральной нервной системе. В группу риска входят пациенты с онкологическими заболеваниями и системными болезнями крови, а также с аутоимунными заболеваниями.

Патоген не просто сохраняется в организме и выделяется в окружающую среду, он еще и мутирует. «И это как раз к вопросу, как возникают варианты SARS-CoV-2. Они могут появляться не только из других стран и, например, при переходе от животных, как было с норками в 2020-м году. То есть новые варианты вируса могут появляться в стране, даже если в ней закрыты все границы и никто не приезжает», – отметила инфекционист.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 30.06.21

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