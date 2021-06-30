Голикова назвала долю заболевших коронавирусом после прививки

Около 2,5% вакцинированных заражаются коронавирусом. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства сначала заявил, что после прививки Covid-19 заболевают около 10% людей. При этом он подчеркнул, что болезнь протекает в легкой форме.

«Вот буквально только что пришло сообщение – Татьяна Голикова заявила, что 2,5%. Кому верить?» – обратилась к президенту телеведущая.

«Татьяне Алексеевне в данном случае, конечно. Потому что она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она все-таки была министром здравоохранения. Она знает, о чем говорит», – ответил Путин.

Ранее глава государства сообщил, что привился против коронавируса вакциной «Спутник V». По его словам, после первого укола он ничего не чувствовал, но «через четыре часа в месте укола появилась небольшая чувствительность». После второй прививки ночью поднялась температура, добавил президент, но утром температура уже была нормальной.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.21

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