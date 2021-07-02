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Пятница, 2 июля 2021, 08:37 мск

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Иммунологи отметили более низкую заболеваемость аллергиков коронавирусом

Аллергики реже болеют коронавирусом. Об этом заявил директор Института иммунологии Федерального медико-биологического агентства России Муса Хаитов.

По его словам, данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют Covid-19, появились еще в начале пандемии. Различные исследования показали, что для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

«С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения», – цитирует Хаитова РИА «Новости».

Специалист рекомендует аллергикам не отказываться от вакцинации, но ставить прививку нужно, когда аллергическая реакция стабилизируется и наступит стадия ремиссии.

Москва, Зоя Осколкова

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,