В России за сутки выявили более 24 тысяч заболевших коронавирусом

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за последние сутки выросло на 24 353, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. За все время пандемии в стране ковидом заболели 5 635 294 человека. Под медицинским наблюдением находятся почти миллион россиян.

По сравнению с вчерашним днем заболеваемость немного снизилась. Суточный темп прироста составил 0,43%. Ни одного инфицированного не обнаружили только на Чукотке. Также небольшие темпы прироста заболевших наблюдаются в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Лидером по количеству новых случаев коронавируса остается Москва, где за минувший день выявлено 6557 заболевших. На втором месте – Московская область с 2651 заразившимся, на третьем – Санкт-Петербург, где коронавирус выявили за сутки у 1828 человек. В пятерку антирейтинга также вошли Нижегородская и Воронежская области, где подтверждено 448 и 362 новых случая ковида соответственно.

За последние 24 часа коронавирус стал причиной смерти 654 пациентов. Больше всего летальных исходов от Covid-19 зарегистрировано в Москве (106), Санкт-Петербурге (100) и Иркутской области (29).

Выздоровели за сутки 14 540 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего с инфекцией справились 5 083 441 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 152,3 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 488 тысячи – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 927 247 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.07.21

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