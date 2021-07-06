Поставщики продуктов и торговые сети не успевают вакцинировать сотрудников

Производители, поставщики и продуктовые ритейлеры не успевают привить своих сотрудников в установленный срок. В ряде организаций доля вакцинированных не достигает и 20%. Проблема в очередях в пунктах вакцинации и возможных перебоях с поставками препаратов.

Ранее мэрия Москвы предписала компаниям сферы торговли и услуг, общепита, общественного транспорта и такси привить минимум 60% сотрудников первым компонентом или однокомпонентной вакциной не позднее 15 июля. Вторую прививку работники указанных сфер должны получить до 15 августа.

Ассоциация «Русбренд», в которую входят PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble и другие, обратилась к властям с просьбой продлить сроки обязательной вакцинации, передает «Коммерсант». Участники рынка в обращении к мэру пишут, что запись на вакцинацию растянулась до августа, а «количество доступных вакцин заметно сокращается».

«В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) называют основными препятствиями прививочной кампании среди сотрудников в отрасли отсутствие мобильных пунктов вакцинации, ограниченную пропускную способность постоянно действующих точек и технические ограничения систем регистрации и сбора данных», – пишет газета.

Участники продуктового рынка просят не применять санкции в отношении работодателей, которые не успеют выполнить требования мэрии. Любые карательные меры для бизнеса, по их мнению, следует отложить до абсолютной готовности всех служб и систем страны к тотальной вакцинации.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.07.21

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