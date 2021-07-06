В России установлен суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса

В России за последние сутки от последствий коронавируса скончались 737 пациентов – это новый максимум за время пандемии, следует из данных оперативного штаба. Суточный прирост новых заболевших составил 23 378 случаев, а всего за время пандемии в РФ зарегистрировано 5 658 672 случая заражения Covid-19.

В российской столице выявили еще 5 498 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Вслед за Москвой наибольшее число заболевших выявлено в Подмосковье (2 536) и Санкт-Петербурге (1 869). В пятерку лидеров среди регионов также вошли Нижегородская (454) и Воронежская (370) области.

Наибольшее число летальных исходов за последние 24 часа зарегистрировано в Москве – 114, Санкт-Петербурге – 99, Иркутской области – 33. Жертвами пандемии за весь период стали 139 316 человек.

За прошедшие сутки выписано из больниц 18 411 переболевших. В общей сложности успешно справились с ковидом 5 101 852 россиян.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано свыше 184 млн случаев заражения Covid-19. Жертвами пандемии стали более 3,98 млн человек. Наибольшее число заболевших проживают в США (33,7 млн), Индии (30,6 млн) и Бразилии (18,7 млн). Россия занимает пятую строчку.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.07.21

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