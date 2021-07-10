Антирекорд: в России вновь выросла смертность от коронавируса

В России за последние сутки вновь увеличилась до рекордного уровня смертность от коронавируса. Как следует из данных оперативного штаба по противодействию распространению инфекции, подтверждено 752 летальных исхода. Больше всего пациентов умерли в Москве (108) и Санкт-Петербурге (102), а общее число случаев смерти достигло 142 253 человека.

В то же время за сутки выявлено 25 082 новых случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 124 (12,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве (+ 5 694 инфицированных), Московской области (+2 487) и Санкт-Петербурге (+1 978).

Всего в РФ нарастающим итогом зарегистрировано 5 758 300 случаев (+0,44%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 154,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе за последние сутки 730 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 083 270 человек.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.07.21

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