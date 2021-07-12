Минздрав РФ даст новые рекомендации по лечению Covid-19

В Минздраве России разрабатывают новую версию методических рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

«Мы готовим двенадцатую версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение», – сказал Чуланов в интервью газете «Известия».

По его словам, в последнее время коронавирусом стали тяжелее болеть молодые люди. Однако те, кто старше 65 лет, все еще остаются в группе риска. «И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска», – добавил специалист.

В России уже больше месяца растет заболеваемость коронавирусом. Число выявляемых ежедневно случаев инфекции подбирается к пиковым значениям второй волны эпидемии, которая пришлась на ноябрь 2020 года – январь 2021 года. При этом число летальных исходов превысило антирекорды того периода. Ежедневно от последствий ковида в России на протяжении недели умирают более 700 человек в день.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.07.21

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