Одной дозы «Спутника V» оказалось достаточно для переболевших коронавирусом

Проведенное в Аргентине исследование показало, что одной дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» достаточно для формирования иммунитета. Результаты испытаний опубликовал журнал Cell Reports Medicine.

«Спутник V» является основным препаратом для вакцинации в Аргентине. Власти одобрили российский препарат в декабре прошлого года. Согласно данным, предоставленным Министерством здравоохранения страны, к настоящему времени медики ввели 7 млн доз препарата. Побочные эффекты были зарегистрированы у 0,55% прошедших вакцинацию.

В Института Лелуара решили оптимизировать процесс вакцинации и посмотреть, как количество доз «Спутника V» влияет на иммунитет к коронавирусу у медицинских работников, ранее перенесших коронавирус и никогда не болевших им. Для этого набрали две группы добровольцев: в первой были 227 медиков, переболевших Covid-19, во второй – 62 человека, не имеющие антител к патогену.

После первой дозы «Спутника V» результат анализа 94% испытуемых из второй группы показал наличие антител к коронавирусу со средним титром 104,2 IU/ml. После введения второй дозы антитела обнаружились у всех добровольцев, средний титр – 787,8 IU/ml.

Что касается первой группы (те, кто перенесли ковид), то у них после первой прививки уровень антител составил 6356 IU/ml, а после второй дозы он даже несколько уменьшился и в среднем был равен 5609 IU/ml.

Исследование показывает, что даже после одной дозы препарата уровень антител у переболевших коронавирусом в несколько раз выше, чем у тех, кто поставил обе прививки, но никогда не болел. Таким образом, аргентинские медики предлагают использовать только одну дозу «Спутника V» для вакцинации людей, уже перенесших коронавирус.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 13.07.21

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