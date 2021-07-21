Смертность от коронавируса в России держится на высоком уровне

За прошедшие сутки в России выявили 23 704 случая коронавирусной инфекции. 783 заболевших скончались. Статистика почти повторяет цифры вчерашнего дня – 23 770 заразились и 784 человека с Covid-19 умерли. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

У каждого десятого (2 466 или 10,4% от общего числа новых случаев) не было клинических проявлений инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 030 240 (+0,39%) случаев Covid-19 в 85 регионах России.

Больше всего новых больных за сутки выявили в Москве – 3 254, Подмосковье – 2 161, Санкт-Петербурге – 1 939, Нижегородской области – 537. Замыкает пятерку Красноярский край (499).

Лидерство по числу смертей, связанных с коронавирусом, удерживают столицы: в Москве скончались 104 больных Covid-19, в Санкт-Петербурге – 103. За все время в России инфекция унесла жизни 150 705 человек.

За последние 24 часа больницы покинули 22 584 вылечившихся. В общей сложности число успешно справившихся в болезнью россиян достигло 5 404 797. Под медицинским наблюдением остаются 1 232 779 человек.

Во всем мире, по данным Университета Джона Хопкинса, выявили свыше 191 млн инфицированных. Жертвами пандемии коронавируса стали более 4,1 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.07.21

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