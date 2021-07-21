российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 июля 2021, 12:42 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Смертность от коронавируса в России держится на высоком уровне

За прошедшие сутки в России выявили 23 704 случая коронавирусной инфекции. 783 заболевших скончались. Статистика почти повторяет цифры вчерашнего дня – 23 770 заразились и 784 человека с Covid-19 умерли. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

У каждого десятого (2 466 или 10,4% от общего числа новых случаев) не было клинических проявлений инфекции. Нарастающим итогом зарегистрировано 6 030 240 (+0,39%) случаев Covid-19 в 85 регионах России.

Больше всего новых больных за сутки выявили в Москве – 3 254, Подмосковье – 2 161, Санкт-Петербурге – 1 939, Нижегородской области – 537. Замыкает пятерку Красноярский край (499).

Коронавирус в регионах на 27.07

Лидерство по числу смертей, связанных с коронавирусом, удерживают столицы: в Москве скончались 104 больных Covid-19, в Санкт-Петербурге – 103. За все время в России инфекция унесла жизни 150 705 человек.

За последние 24 часа больницы покинули 22 584 вылечившихся. В общей сложности число успешно справившихся в болезнью россиян достигло 5 404 797. Под медицинским наблюдением остаются 1 232 779 человек.

Во всем мире, по данным Университета Джона Хопкинса, выявили свыше 191 млн инфицированных. Жертвами пандемии коронавируса стали более 4,1 млн человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.07.21

Дистанта пока не будет: ректор УрФУ пояснил, как начнется учебный год. / Дефицит «ЭпиВакКороны»: московские власти опровергли доступность вакцины. / Прививку без записи можно по-прежнему поставить во дворах (АДРЕСА). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Дефицит «ЭпиВакКороны»: московские власти опровергли доступность вакцины

«Мутноватая история»: глава Союза адвокатов России назвал очень запутанным законодательство о вакцинации

Внешняя зависимость: депутат Госдумы сказал, что мешает России победить коронавирус

Турецкий инфекционист призвал закрыть страну для россиян

Китайцы просят ВОЗ проверить биолабораторию США

Путин объявил о победе России над последствиями пандемии коронавируса

«Видим улучшение»: в московском регионе отменяются QR-коды

В Хорватии вводится частичная обязательная вакцинация от коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,