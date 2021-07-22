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Четверг, 22 июля 2021, 12:37 мск

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В России вновь выросла заболеваемость Covid-19

В России выявили еще 24 471 случай заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 регионах. Общее число больных выросло до 6 054 711 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

У 2 417 из сдавших положительный тест на коронавирус не было симптомов болезни. Суточный прирост инфицированных вырос до 0,41%.

Больше всего новых больных за сутки выявили в Москве – 4287. Санкт-Петербург подвинул Подмосковье с третьей строчки антилидеров, в Северной столице обнаружили – 1943 заболевших Covid-19. В Московской области заразились 1835 человек.

Коронавирус в регионах на 22.07

Меньше всего новых случае коронавируса за сутки зарегистрировали в Ненецком АО – 14, Магаданской области – 28, на Чукотке – 31.

За минувшие сутки инфекция унесла жизни 796 пациентов. Из них 102 скончались в Москве, 95 – в Санкт-Петербурге. В Иркутской области умерли 38 больных Covid-19, по 27 летальных случаев зарегистрировано в Пермском крае и Нижегородской области. За весь период по России жертвами коронавируса стали 151 501 человек.

Полностью выздоровели 5 427 457 человек, из них 22 660 за минувшие сутки. По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 242 971 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.07.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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