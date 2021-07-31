В России растет число заболевших коронавирусом: за сутки Covid-19 выявили у 23 807 человек

В России за минувшие сутки выявлено 23 807 случаев коронавируса в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. У 9% новых заболевших не было никаких симптомов заражения. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 в стране достигло 6 265 873.

По числу новых случаев инфицирования лидерство по-прежнему сохраняет Москва, где за сутки заболели 3 514 человек. На втором месте – Санкт-Петербург (+1915), на третьем – Московская область (+1592). Еще в двух регионах – Нижегородской и Свердловской областях – суточная выявляемость ковида выше отметки в 500 случаев. В первой зарегистрировано 539 новых случаев, во второй – 512.

Наименьшие темпы суточного прироста заболеваемости фиксируются в Орловской области – 0,21%, Татарстане и Москве – по 0,23%.

За последние 24 часа в России зарегистрировано 792 летальных исхода от коронавируса. Всего от последствий Covid-19 в стране умерли 158 563 человека. Больше всего новых летальных случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге (74), Москве (73), на Кубани (32), а также в Подмосковье (29).

За сутки выздоровели 19 771 пациент, а за все время пандемии – 5 608 619. Под наблюдением медиков остаются 1 126 951 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.07.21

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