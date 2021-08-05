Ученые заявили о необходимости новых вакцин против дельта-штамма

Британские ученые заявили, что для борьбы с распространением высокоинтенсивного дельта-штамма коронавируса может понадобиться разработка новых вакцин. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как утверждают специалисты, эффективность существующих препаратов против заражения упала до 49% по сравнению с 64% месяцем ранее, против развития симптомов – до 59% по сравнению с 83% в предыдущем месяце.

В связи с этим британские ученые сделали вывод, что такие показатели оправдывают разработку отдельного препарата против дельта-штамма Covid-19, так как мутация патогена делает существующие вакцины малоэффективными.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что эффективность созданных в России вакцин от коронавируса при новых штаммах снижается незначительно. При вариантах «дельта» и «дельта-плюс» препараты все еще эффективны более чем на 90%. Чтобы справиться с дельта-штаммом, нужно больше антител, чем против альфа-варианта. Но в Российских вакцинах их достаточно.

Дельта-штамм коронавируса впервые был выявлен и описан медиками в Индии. Вариант отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 05.08.21

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