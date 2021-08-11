российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 августа 2021, 12:15 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России за все время пандемии коронавирусом заболели 6,5 млн человек

В России за сутки выявили 21 571 заразившегося коронавирусом во всех 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. За все время пандемии число случаев Covid-19 в стране составило 6 512 859. При этом смертность от последствий болезни держится на рекордном уровне – за 24 часа скончались 799 пациентов.

По данным оперативного штаба, у 8,1% новых заболевших коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Больше всего новых инфицированных выявлено в Москве – 2076, затем идет Санкт- Петербург, где ковидом за сутки заболели 1804 человека. В топ-5 регионов-лидеров по числу новых заболевших также вошли Московская (+1054), Нижегородская (+535) и Свердловская (+521) области.

Коронавирус в регионах РФ на 11.08

Стоит отметить, что в Москве отмечены наименьшие среди регионов РФ темпы суточного прироста заболеваемости Covid-19 – 0,14%. Далее идут Татарстан (0,19%) и Республика Алтай (0,21%). Общий суточный прирост – 0,33%.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в столице – 58. В Санкт-Петербурге скончались 43 пациента с ковидом, на Кубани – 34. За все время от последствий инфекции в России умерли 167 241 заболевший.

За прошедший день полностью победили коронавирусную инфекцию 20 067 заразившихся. Под медицинским наблюдением остаются 1 256 373 человека.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.08.21

В Свердловской области нужно привить от коронавируса еще полтора миллиона человек. / В Екатеринбурге не хватает запасов донорской крови. / В Крыму растет число завозных случаев ковида. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В Вашингтоне ввели обязательную вакцинацию госслужащих и медиков

Бодибилдер считал себя «слишком здоровым» для прививки и умер от коронавируса

Британские власти нашли составленный 16 лет назад план по борьбе с коронавирусом

Российские врачи вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину

США отвергли призыв ВОЗ ввести мораторий на ревакцинацию от Covid-19

Ученые заявили о необходимости новых вакцин против дельта-штамма

Глава ВОЗ призвал ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса: богатым странам нужно поделиться препаратами

Российская каратистка не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,