В России за все время пандемии коронавирусом заболели 6,5 млн человек

В России за сутки выявили 21 571 заразившегося коронавирусом во всех 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. За все время пандемии число случаев Covid-19 в стране составило 6 512 859. При этом смертность от последствий болезни держится на рекордном уровне – за 24 часа скончались 799 пациентов.

По данным оперативного штаба, у 8,1% новых заболевших коронавирусная инфекция протекает бессимптомно. Больше всего новых инфицированных выявлено в Москве – 2076, затем идет Санкт- Петербург, где ковидом за сутки заболели 1804 человека. В топ-5 регионов-лидеров по числу новых заболевших также вошли Московская (+1054), Нижегородская (+535) и Свердловская (+521) области.

Стоит отметить, что в Москве отмечены наименьшие среди регионов РФ темпы суточного прироста заболеваемости Covid-19 – 0,14%. Далее идут Татарстан (0,19%) и Республика Алтай (0,21%). Общий суточный прирост – 0,33%.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в столице – 58. В Санкт-Петербурге скончались 43 пациента с ковидом, на Кубани – 34. За все время от последствий инфекции в России умерли 167 241 заболевший.

За прошедший день полностью победили коронавирусную инфекцию 20 067 заразившихся. Под медицинским наблюдением остаются 1 256 373 человека.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.08.21

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